Російські війська сьогодні зранку вдарили по Херсону. Вже відомо про двох загиблих.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

За його словами, російська армія з самого ранку безжально обстрілювала центр Херсона. Він опублікував відео наслідків.

«На цьому місці окупанти вбили двох людей. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців. 59-річний чоловік – травмований. Каретою «швидкої» його шпиталізували для надання меддопомоги», – написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що 29 листопада російська армія здійснила 107 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще п’ятеро людей були поранені.