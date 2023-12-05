Російські війська сьогодні зранку вдарили по Херсону. Вже відомо про двох загиблих.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін
За його словами, російська армія з самого ранку безжально обстрілювала центр Херсона. Він опублікував відео наслідків.
«На цьому місці окупанти вбили двох людей. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців. 59-річний чоловік – травмований. Каретою «швидкої» його шпиталізували для надання меддопомоги», – написав Олександр Прокудін.
Нагадаємо, що 29 листопада російська армія здійснила 107 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще п’ятеро людей були поранені.
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Російські війська сьогодні зранку вдарили по Херсону. Вже відомо про двох загиблих.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін
За його словами, російська армія з самого ранку безжально обстрілювала центр Херсона. Він опублікував відео наслідків.
«На цьому місці окупанти вбили двох людей. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців. 59-річний чоловік – травмований. Каретою «швидкої» його шпиталізували для надання меддопомоги», – написав Олександр Прокудін.
Нагадаємо, що 29 листопада російська армія здійснила 107 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще п’ятеро людей були поранені.