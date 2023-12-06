Укрзалізниця запускає спеціальний сервіс замовлення квитків для військовослужбовців.
Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».
Зазначається, що водночас у разі відсутності квитків у продажу військовослужбовці можуть забронювати їх онлайн.
«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили», – прокоментував голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.
Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього на вказаний замовником е-mail прийде спеціальний код.
Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда, предʼявивши військовий квиток або посвідчення офіцера.
Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які є найпопулярнішими серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно.
Варто додати, військовослужбовці можуть бронювати квитки як для себе, так і для побратимів, з якими разом збираються в дорогу.
Нагадаємо, наприкінці жовтня «Укрзалізниця» розширила пілотний проєкт жіночих купе у пасажирських поїздах на ще чотири маршрути.
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Укрзалізниця запускає спеціальний сервіс замовлення квитків для військовослужбовців.
Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».
Зазначається, що водночас у разі відсутності квитків у продажу військовослужбовці можуть забронювати їх онлайн.
«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили», – прокоментував голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.
Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього на вказаний замовником е-mail прийде спеціальний код.
Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда, предʼявивши військовий квиток або посвідчення офіцера.
Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які є найпопулярнішими серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно.
Варто додати, військовослужбовці можуть бронювати квитки як для себе, так і для побратимів, з якими разом збираються в дорогу.
Нагадаємо, наприкінці жовтня «Укрзалізниця» розширила пілотний проєкт жіночих купе у пасажирських поїздах на ще чотири маршрути.