Укрзалізниця запускає спеціальний сервіс замовлення квитків для військовослужбовців.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Зазначається, що водночас у разі відсутності квитків у продажу військовослужбовці можуть забронювати їх онлайн.

«Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили», – прокоментував голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда. Після цього на вказаний замовником е-mail прийде спеціальний код.

Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда, предʼявивши військовий квиток або посвідчення офіцера.

Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які є найпопулярнішими серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно.

Варто додати, військовослужбовці можуть бронювати квитки як для себе, так і для побратимів, з якими разом збираються в дорогу.

Нагадаємо, наприкінці жовтня «Укрзалізниця» розширила пілотний проєкт жіночих купе у пасажирських поїздах на ще чотири маршрути.