Вантажний літак Ту-204 загорівся під час вильоту з російського міста Улан-Уде в Бурятії.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Зазначається, що пожежа у вантажному літаку авіакомпанії «Аеростар» розпочалася за кілька хвилин після зльоту. У Ту-204 спалахнув лівий двигун.

Відомо, що пілоти скинули паливо і почали посадку. Літак нібито вдалося посадити без постраждалих.

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