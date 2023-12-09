У спеціальному Фонді підтримки енергетики України вже накопичено понад 330 мільйонів євро.

Про це у телемарафоні «Єдині новини» повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Сьогодні у Фонді підтримки енергетики України вже більше як 330 мільйонів євро. Ми очікуємо ще на додаткові кошти, і я думаю, що ми вийдемо на цифру понад 400 мільйонів євро», — зазначив Герман Галущенко.

Раніше повідомлялось, «Укренерго» разом із Міністерство енергетики та Міністерство фінансів підписали зі Світовим банком дві угоди про виділення компанії грантової допомоги обсягом 240 мільйонів для підвищення надійності енергосистеми.