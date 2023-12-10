Українські військові кібери зламали 15 сайтів підприємств Хабаровська, які використовувалися для створення та логістики безпілотників.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що ​​«акція відбулася до дня гєроєв отєчєства «РФ».

​​«Військові кібери виявили та атакували сайти підприємств, які використовувалися компаніями Хабаровська для створення і логістики БпЛА. Серед уражених – підприємство з ремонту спецтехніки «ЭЛЬБОР» і «Автолайн». Разом – 15 компаній», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у лютому невідомі хакери атакували сайти НАТО. У цьому також звинуватили хакерську групу, повʼязана з Росією.

Пізніше, у березні відбулася кібератака на державні ресурси України, у тому числі на єдині та державні реєстри та сайти Міністерства юстиції.

Згодом українські активісти команди «Кібер Спротив» хакнули обліковий запис Z-волонтера Михайла Лучина на AliExpress, який назбирав 25 тисяч доларів на потреби армії Росії. Зазначається, що Z-волонтер Михайло Лучин зібрав кошти на купівлю дронів для ЗС РФ, втім, українські хакери зламали його аккаунт і «підкорегували» замовлення, придбавши замість дронів фалоімітатори та страпони на цю ж суму.