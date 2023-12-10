Українські військові кібери зламали 15 сайтів підприємств Хабаровська, які використовувалися для створення та логістики безпілотників.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Зазначається, що «акція відбулася до дня гєроєв отєчєства «РФ».
«Військові кібери виявили та атакували сайти підприємств, які використовувалися компаніями Хабаровська для створення і логістики БпЛА. Серед уражених – підприємство з ремонту спецтехніки «ЭЛЬБОР» і «Автолайн». Разом – 15 компаній», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у лютому невідомі хакери атакували сайти НАТО. У цьому також звинуватили хакерську групу, повʼязана з Росією.
Пізніше, у березні відбулася кібератака на державні ресурси України, у тому числі на єдині та державні реєстри та сайти Міністерства юстиції.
Згодом українські активісти команди «Кібер Спротив» хакнули обліковий запис Z-волонтера Михайла Лучина на AliExpress, який назбирав 25 тисяч доларів на потреби армії Росії. Зазначається, що Z-волонтер Михайло Лучин зібрав кошти на купівлю дронів для ЗС РФ, втім, українські хакери зламали його аккаунт і «підкорегували» замовлення, придбавши замість дронів фалоімітатори та страпони на цю ж суму.
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Українські військові кібери зламали 15 сайтів підприємств Хабаровська, які використовувалися для створення та логістики безпілотників.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Зазначається, що «акція відбулася до дня гєроєв отєчєства «РФ».
«Військові кібери виявили та атакували сайти підприємств, які використовувалися компаніями Хабаровська для створення і логістики БпЛА. Серед уражених – підприємство з ремонту спецтехніки «ЭЛЬБОР» і «Автолайн». Разом – 15 компаній», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у лютому невідомі хакери атакували сайти НАТО. У цьому також звинуватили хакерську групу, повʼязана з Росією.
Пізніше, у березні відбулася кібератака на державні ресурси України, у тому числі на єдині та державні реєстри та сайти Міністерства юстиції.
Згодом українські активісти команди «Кібер Спротив» хакнули обліковий запис Z-волонтера Михайла Лучина на AliExpress, який назбирав 25 тисяч доларів на потреби армії Росії. Зазначається, що Z-волонтер Михайло Лучин зібрав кошти на купівлю дронів для ЗС РФ, втім, українські хакери зламали його аккаунт і «підкорегували» замовлення, придбавши замість дронів фалоімітатори та страпони на цю ж суму.