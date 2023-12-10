Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок торнадо й сильних штормів, що накрили штат Теннессі Сполучених Штатів Америки.

Про це пише видання BBC.

Негода спричинила, за словами місцевих служб з надзвичайних ситуацій, значні руйнування. близько 60 тисяч жителів залишилися без світла.

На оприлюднених в інтернеті кадрах можна побачити перевернуті автомобілі й вирвані з корінням дерева.

Наразі відомо, що троє людей загинули в північному передмісті Нешвілла, ще двоє і дитина загинули в місті Кларксвілл, приблизно за 80 кілометрів на північний захід від Нешвілла. Десятки людей отримали поранення.

Мер Кларксвілла Джо Піттс оголосив про надзвичайний стан, а також комендантську годину.

Нагадаємо, нещодавно окупанти в Криму через потужний ураган та шторм заявили, що пережили «армагеддон» та оголосили надзвичайний стан у деяких районах, також гауляйтер анексованого півострова Сергій Аксьонов оголосив 27 листопада вихідним днем.

З вечора 26 листопада в окупованому Криму майже 500 тисяч осіб залишилися без електрики через шторм. Але вже 27 листопада, за даними «Крименерго», через безперервний ураган частину мереж було пошкоджено повторно, без електрики залишилося 400 тисяч осіб.

Тоді шторм серйозно пошкодив баржі, з яких складається оборонна лінія Кримського мосту.