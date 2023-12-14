Аргентина може передати Україні двох гелікоптерів Ми-171Е, які були придбані в РФ.

Про це пише Pucara Defensa.

Зазначається, що відповідних домовленостей досягли під час візиту до Буенос-Айреса Президента України Володимира Зеленського.

Наразі ведуться переговори щодо умов компенсації аргентинській стороні за передачу гелікоптерів Україні.

За даними джерел видання, США запропонували включити залишкову вартість гелікоптерів у перерахунок перших платежів за купівлю Буенос-Айресом винищувачів F-16 із наявності Данії.

Наразі гелікоптери виведені з експлуатації.

Нагадаємо, французька ультраправа партія «Національне об’єднання» обрала 27-річного депутата Європарламенту Жордана Барделла своїм новим президентом, який замінить на цій посаді Марін Ле Пен.