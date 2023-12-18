Миколаївські морпіхи показали, як влучно знищують російську вогнеметну систему «Солнцепьок».

Відео опублікували на каналі в YouTube 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Зазначається, що «Солнцепьок» був майстерно ліквідований оператором ударного дрону РУБпАК миколаївських морпіхів.

«Ніч завжди буде пеклом для окупанта, коли на полювання виходять «Сови», — додали у бригаді.

Раніше миколаївські морпіхи показали, як знищують ворожу техніку. Цього разу FPV-дрон поцілив у російський танк.

Нагадаємо, що у вересні цього ркоу президент Володимир Зеленський побував на Донеччині де вручив ордени та нагороди українських захисникам. Серед них і миколаївські морпіхи.