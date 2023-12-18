Європейський Союз заявив, що розпочинає розслідування щодо платформи соціальних мереж X (раніше Twitter) через імовірне порушення Закону ЄС про цифрові послуги. Це буде перше таке розслідування блоку після ухвалення закону.
Про це пише Reuters.
Закон, який набув чинності в листопаді минулого року, вимагає від великих онлайн-платформ і пошукових систем докладати більше зусиль для боротьби з незаконним вмістом і ризиками для громадської безпеки, а також для захисту від маніпуляцій.
Єврокомісія повідомила, що тепер у першочерговому порядку проведе поглиблене розслідування щодо X і продовжить збирати докази, надсилаючи додаткові запити на інформацію, проводячи інтерв’ю та перевірки.
Розслідування щодо X буде зосереджене на протидії поширенню незаконного контенту в ЄС та ефективності заходів, вжитих для боротьби з маніпулюванням інформацією.
Також ЄС розслідуватиме заходи, вжиті компанією для підвищення прозорості своєї платформи, а ще — «ймовірно, оманливий дизайн інтерфейсу користувача», наприклад сині галочки, які видають за платну підписку.
Закон про цифрові послуги ЄС запровадив нові правила модерації контенту, конфіденційності користувачів і прозорості. Будь-якій компанії, яка порушить правила, загрожує штраф розміром до 6% її світового прибутку.
Нагадаємо, раніше відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС з проханням припинити запуск реклами у соцмережі X, колишній Twitter, через занепокоєння щодо поширення дезінформації.
До того, Ілон Маск розглядав можливість заблокувати доступ до Twitter користувачів у країнах ЄС, щоб не потрапити під дії нових законів у сфері регулювання, ухвалених Європейською комісією.
Також повідомлялось, що платформа Ілона Маска планує запровадити платний доступ для всіх нових користувачів у всьому світі. Наразі компанія уже тестує цю систему.
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Європейський Союз заявив, що розпочинає розслідування щодо платформи соціальних мереж X (раніше Twitter) через імовірне порушення Закону ЄС про цифрові послуги. Це буде перше таке розслідування блоку після ухвалення закону.
Про це пише Reuters.
Закон, який набув чинності в листопаді минулого року, вимагає від великих онлайн-платформ і пошукових систем докладати більше зусиль для боротьби з незаконним вмістом і ризиками для громадської безпеки, а також для захисту від маніпуляцій.
Єврокомісія повідомила, що тепер у першочерговому порядку проведе поглиблене розслідування щодо X і продовжить збирати докази, надсилаючи додаткові запити на інформацію, проводячи інтерв’ю та перевірки.
Розслідування щодо X буде зосереджене на протидії поширенню незаконного контенту в ЄС та ефективності заходів, вжитих для боротьби з маніпулюванням інформацією.
Також ЄС розслідуватиме заходи, вжиті компанією для підвищення прозорості своєї платформи, а ще — «ймовірно, оманливий дизайн інтерфейсу користувача», наприклад сині галочки, які видають за платну підписку.
Закон про цифрові послуги ЄС запровадив нові правила модерації контенту, конфіденційності користувачів і прозорості. Будь-якій компанії, яка порушить правила, загрожує штраф розміром до 6% її світового прибутку.
Нагадаємо, раніше відділ комунікацій Європейської комісії звернувся до всіх виконавчих служб ЄС з проханням припинити запуск реклами у соцмережі X, колишній Twitter, через занепокоєння щодо поширення дезінформації.
До того, Ілон Маск розглядав можливість заблокувати доступ до Twitter користувачів у країнах ЄС, щоб не потрапити під дії нових законів у сфері регулювання, ухвалених Європейською комісією.
Також повідомлялось, що платформа Ілона Маска планує запровадити платний доступ для всіх нових користувачів у всьому світі. Наразі компанія уже тестує цю систему.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|