Населені пункти Баштанського району, включаючи райцентр, залишилися без електрики.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

«Баштанка та навколишні села знеструмленні з 15 години — аварійна ситуація. Бригада працює, робимо все можливе, аби заживити вас якнайшвидше», — йдеться в повідомленні.

Раніше на підприємстві «Миколаївобленерго» повідомляли, що вони розраховують отримати нову спеціалізовану техніку на заміну тій, що була знищена за час повномасштабної війни.