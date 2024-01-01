Населені пункти Баштанського району, включаючи райцентр, залишилися без електрики.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
«Баштанка та навколишні села знеструмленні з 15 години — аварійна ситуація. Бригада працює, робимо все можливе, аби заживити вас якнайшвидше», — йдеться в повідомленні.
Раніше на підприємстві «Миколаївобленерго» повідомляли, що вони розраховують отримати нову спеціалізовану техніку на заміну тій, що була знищена за час повномасштабної війни.
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
Населені пункти Баштанського району, включаючи райцентр, залишилися без електрики.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
«Баштанка та навколишні села знеструмленні з 15 години — аварійна ситуація. Бригада працює, робимо все можливе, аби заживити вас якнайшвидше», — йдеться в повідомленні.
Раніше на підприємстві «Миколаївобленерго» повідомляли, що вони розраховують отримати нову спеціалізовану техніку на заміну тій, що була знищена за час повномасштабної війни.