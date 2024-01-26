На Львівщині під час засідання сесії Червоноградської міської ради представники ТЦК вручили повістки депутатам.

Відповідне відео 25 січня оприлюднила «Четверта студія» на своєму YouTube-каналі. Представники ТЦК завітали до міськради на самому початку сесії.

У Червонограді ТЦК під час сесії міськради вручили повістки депутатам, скриншот с відео

За словами військома, більшість народних обранців Червонограда вже були в ТЦК та пройшли військово-лікарську комісію.

«Але є 10 депутатів, які категорично не хочуть до нас прийти. Я дуже хочу запросити вас прийти до нас пройти ВЛК для уточнення облікових військових даних», — зазначив представник ТЦК.

Зокрема, запрошення відвідати військомат отримали:

Войтович Андрій;

Кашуба Володимир;

Кудрик Іван;

Лапець Михайло;

Остапюк Петро;

Пущик Мирослав;

Шеремета Олег;

Окрім того, ще трьом обранцям не змогли вручити повістки через відсутність в сесійній залі: Йдеться про:

Гаманюк Віталій;

Риндик Віталій;

Шевчук Григорій;

Оновлений закон про мобілізацію в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії. Він сказав, що командування запиту на конкретні цифри не подавало.

Голова президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що 25 грудня уряд мав внести законопроєкт щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

11 січня законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби повернули назад на доопрацювання.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

Як відомо, за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Голова ОВА додав, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.

Зниження призовного віку в Україні

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Цю думку також поділяє і генерал-майор Дмитро Марченко, який вважає вкрай необхідним зниження призовного віку.