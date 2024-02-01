У Миколаєві розпочинається проєкт, спрямований на надання різнобічної підтримки ветеранам та їхнім сім'ям.
Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва у Facebook.
Учасники зможуть безкоштовно взяти участь у майстер-класах, освітніх програмах та індивідуальних зустрічах із фахівцями, включаючи юриста, психолога і кар'єрного консультанта. Крім того, для них доступний конкурс грантів на суму 10 тисяч євро для розвитку власного бізнесу.
Також для учасників проєкту планується проведення освітніх майстер-класів з гончарства та пошиття одягу.
«Окрім цього вони зможуть потрапити на навчання до бізнес-школи «Від ідеї до дій», пройти навчання на електрика, прослухати курс з проєктного менеджменту та навчитися 3D-друку. Під час арттерапевтичних зустрічей, охочі зможуть зробити аромосвічки, попрацювати з епоксидною смолою, дізнатися та спробувати написати картину, завдяки техніці правопівкульного (інтуїтивного) малювання або взяти участь в арткоучінгу», – йдеться у повідомленні.
Зареєструватися на проєкт можна через спеціальну Google-форму.
Також зазначається, що проєкт реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини командою DVV International в Україні та центром освіти дорослих «Південь».
Нагадаємо, в межах проекту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей» у Миколаєві стартує курс з вивчення англійської мови для миколаївських ветеранів та членів їхніх родин.
Нагадаємо, у 2024 році миколаївські військові, ветерани війни або члени їхніх родин можуть отримати 20 грантів по 10 тисяч євро на підтримку або відкриття власної справи.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|
У Миколаєві розпочинається проєкт, спрямований на надання різнобічної підтримки ветеранам та їхнім сім'ям.
Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва у Facebook.
Учасники зможуть безкоштовно взяти участь у майстер-класах, освітніх програмах та індивідуальних зустрічах із фахівцями, включаючи юриста, психолога і кар'єрного консультанта. Крім того, для них доступний конкурс грантів на суму 10 тисяч євро для розвитку власного бізнесу.
Також для учасників проєкту планується проведення освітніх майстер-класів з гончарства та пошиття одягу.
«Окрім цього вони зможуть потрапити на навчання до бізнес-школи «Від ідеї до дій», пройти навчання на електрика, прослухати курс з проєктного менеджменту та навчитися 3D-друку. Під час арттерапевтичних зустрічей, охочі зможуть зробити аромосвічки, попрацювати з епоксидною смолою, дізнатися та спробувати написати картину, завдяки техніці правопівкульного (інтуїтивного) малювання або взяти участь в арткоучінгу», – йдеться у повідомленні.
Зареєструватися на проєкт можна через спеціальну Google-форму.
Також зазначається, що проєкт реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини командою DVV International в Україні та центром освіти дорослих «Південь».
Нагадаємо, в межах проекту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей» у Миколаєві стартує курс з вивчення англійської мови для миколаївських ветеранів та членів їхніх родин.
Нагадаємо, у 2024 році миколаївські військові, ветерани війни або члени їхніх родин можуть отримати 20 грантів по 10 тисяч євро на підтримку або відкриття власної справи.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|