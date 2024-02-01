У Миколаєві стартує проєкт для ветеранів та їх родин, ілюстративне фото: Агенція розвитку Миколаєва

У Миколаєві розпочинається проєкт, спрямований на надання різнобічної підтримки ветеранам та їхнім сім'ям.

Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва у Facebook.

Учасники зможуть безкоштовно взяти участь у майстер-класах, освітніх програмах та індивідуальних зустрічах із фахівцями, включаючи юриста, психолога і кар'єрного консультанта. Крім того, для них доступний конкурс грантів на суму 10 тисяч євро для розвитку власного бізнесу.

Також для учасників проєкту планується проведення освітніх майстер-класів з гончарства та пошиття одягу.

«Окрім цього вони зможуть потрапити на навчання до бізнес-школи «Від ідеї до дій», пройти навчання на електрика, прослухати курс з проєктного менеджменту та навчитися 3D-друку. Під час арттерапевтичних зустрічей, охочі зможуть зробити аромосвічки, попрацювати з епоксидною смолою, дізнатися та спробувати написати картину, завдяки техніці правопівкульного (інтуїтивного) малювання або взяти участь в арткоучінгу», – йдеться у повідомленні.

Зареєструватися на проєкт можна через спеціальну Google-форму.

Також зазначається, що проєкт реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини командою DVV International в Україні та центром освіти дорослих «Південь».

Нагадаємо, в межах проекту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей» у Миколаєві стартує курс з вивчення англійської мови для миколаївських ветеранів та членів їхніх родин.

Нагадаємо, у 2024 році миколаївські військові, ветерани війни або члени їхніх родин можуть отримати 20 грантів по 10 тисяч євро на підтримку або відкриття власної справи.