У Миколаєві досі частково відсутнє опалення. Фото: УНІАН

Керуюча компанія «Місто для людей» надала роз'яснення, куди варто звертатись мешканцям будинку по вулиці Херсонське шосе, 94, у Миколаєві стосовно обслуговування індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

У коментарі «НикВести» компанія зазначила, що теплопостачання будинку здійснює ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Як відомо, жителі будинку по вулиці Херсонське шосе, 94 другий рік поспіль скаржаться на відсутність опалення. До цих пір у квартирах холодні батареї, хоча опалювальний сезон у Миколаєві розпочався 14 листопада.

«Будинок знаходиться в так званому мікрорайоні «військове містечко». За сприяння Департаменту енергетики Миколаївської міськради за програмою DemoUkrainaDH на всіх 12-ти будинках у мікрорайоні «військове містечко» влітку 2021 року встановлено автоматизовані будинкові ІТП. Теплопостачання будинку здійснює ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», – розповіли в пресслужбі.

Також у компанії зазначили, що не відповідають за відновлення опалення індивідуальних теплових пунктів:

«Більше того, ми не маємо права втручатися у його роботу».

До кого звертатись мешканцям?

В компанії «Місто для людей» розповіли, що для розв'язання проблеми із постачанням тепла мешканцям слід звернутися до Фонду енергоефективності та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

«Для розв'язання питання щодо того, на чиєму балансі є ІТП, де технічна документація тощо, мешканцям слід звернутися до Фонду енергоефективності та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», – розповіла пресслужба.

Проблеми з опалювальним сезоном у Миколаєві

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла, з якими на початку опалювального сезону 2023-2024 року стикнулись абоненти «Миколаївської ТЕЦ», в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві досі не виконали завдання Сєнкевича про перехід соцсфери на автономне опалення.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.