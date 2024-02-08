Парламент ухвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження стандартів Організації Північноатлантичного договору у сфері медичного забезпечення сил безпеки і сил оборони».

Про це написала заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова на своїй сторінці у мережі Facebook.

«Цей законопроєкт не лише покращить якість домедичної та догоспітальної допомоги, але й забезпечить більш ефективне використання ресурсів, оптимізацію лікувальних процесів та, що найважливіше, збереження життів українських захисників», — наголосила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Документ, зокрема, дозволить Міністерству оборони повноваження формувати, виходячи з вимог НАТО, стандарти домедичної та догоспітальної допомоги. Міністерство охорони здоров'я, натомість, зможе зосередитися на розробці протоколів та стандартів для госпітального етапу лікування.

«Це дуже важливий крок уперед у зміцненні обороноздатності України та її стратегічному курсі на євроатлантичну інтеграцію», — підсумувала заступниця міністра.

Нагадаємо, Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу до Альянсу.

У жовтні минулого року на зустрічі «Рамштайн» в Брюселі, генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував майбутнє України в НАТО та закликав продовжувати військову підтримку Києва.