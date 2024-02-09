Глава ГУР Кирило Буданов. Фото: gur.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський присвоїв очільнику Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову звання Героя України.

Про це повідомляється на сайті президента.

Як зазначається в документі, звання отримав Кирило Буданов «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Главі ГУР Кирилу Буданову вручать орден «Золота Зірка» — найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається за здійснення визначного геройського вчинку.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило в розшук начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Згодом, росфінмоніторинг включив голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова до переліку «терористів та екстремістів».

Раніше повідомлялося, що начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році.