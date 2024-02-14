Вночі з 13 на 14 лютого російські війська поцілили по цивільним об’єктам міста Селидове в Донецькій області.
Внаслідок атаки троє людей загинули, 12 отримали поранення, повідомили в міській військовій адміністрації.
Серед загиблих — одна дитина, також двоє дітей поранені.
Пошкоджено дев’ть багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.
Нагадаємо, армія РФ обстріляла Куцурубську громаду: пошкоджено приватні будинки та авто.
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Вночі з 13 на 14 лютого російські війська поцілили по цивільним об’єктам міста Селидове в Донецькій області.
Внаслідок атаки троє людей загинули, 12 отримали поранення, повідомили в міській військовій адміністрації.
Серед загиблих — одна дитина, також двоє дітей поранені.
Пошкоджено дев’ть багатоквартирних житлових будинків та будівлі центральної міської лікарні.
Нагадаємо, армія РФ обстріляла Куцурубську громаду: пошкоджено приватні будинки та авто.