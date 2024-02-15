У Флоренції екоактивісти приклеїли наліпки на картину Боттічеллі. Фото: Укрінформ

У Флоренції екоактивісти приклеїли фотографії руйнівних змін клімату до скляної панелі на знаменитій картині Сандро Боттічеллі «Народження Венери».

Про це пише Укрінформ з посиланням на європейські ЗМІ.

Двоє активістів із Last Generation встигли опублікувати зображення прикріплених наліпок до картини XV століття у галереї Уффіці перед тим, як їх провели до поліцейської дільниці.

Учасники Last Generation (Ultima Generazione — італ.) протягом останніх двох років організували низку суперечливих акцій протесту, пише ANSA.

Зокрема активісти облили себе червоною рідиною біля Флорентійського собору та приклеїли руки до однієї зі скульптур Ватиканського музею. Також торік члени групи облили себе брудом біля Сенату у Римі. Інших учасників Last Generation звинувачують у розбризкуванні фарби на картину Муаріціо Каттелана «L. O. V. E» в столиці Італії.

У жовтні минулого року кілька активістів були оштрафовані на 3300 євро за протест із оголенням на мосту в Турині. Наразі трьох членів групи судять в Римі за розпилення фарби на фасад Сенату в січні.

Нагадаємо, у 2022 році інші екоактивісти облили супом шедевр Ван Гога за 86 мільйонів євро.