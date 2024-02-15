Чотирьох рибалок витягнули з крижаної води під Києвом. Ілюстративне фото ДСНС

На Київщині рятувальники витягли з крижаної води одразу чотирьох рибалок.

Про це у середу, 14 лютого, повідомили у Головному управлінні ДСНС України.

За даними рятувальників, один із чоловіків пішов на кригу ловити рибу та провалився. Інший рибалка, почувши крики, зателефонував на «101» і кинувся на порятунок, але теж провалився під воду.

Їм на допомогу припливло ще двоє небайдужих громадян на човні, які риболовили на протилежному березі. Але вони також потрапили у крижану пастку.

За допомогою човна, мотузки та рятувальних жилетів, чоловіків доставили до берега, де їх вже чекали бригади «швидкої». Двоє з них знаходились у тяжкому стані з переохолодженням.

Нагадаємо, у на Черкащині небайдужі кинулися рятувати собаку і провалилися під кригу.

Також, на Миколаївщині 16-річна дівчина провалилася під кригу — її врятував місцевий житель.