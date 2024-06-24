Російська армія атакувала Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно, «Іскандер-К».
Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
«Зранку 24 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно, «Іскандер-К». Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі», — йдеться в повідомленні.
Окрім того, на світанку ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів по Херсонщині.
Також на Миколаївщині знищили розвідувальний безпілотник «ZALA».
Нагадаємо, росіяни 23 червня обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Російська армія атакувала Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно, «Іскандер-К».
Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.
«Зранку 24 червня 2024 року російські окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно, «Іскандер-К». Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі», — йдеться в повідомленні.
Окрім того, на світанку ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів по Херсонщині.
Також на Миколаївщині знищили розвідувальний безпілотник «ZALA».
Нагадаємо, росіяни 23 червня обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.