Наслідки удару по Вознесенську 10 липня, фото: Суспільне.Миколаїв

Ракетний удар у місті Вознесенськ на Миколаївщині прийшовся по території місцевого підприємства. Наразі у лікарні з різним ступенем травматичності перебувають 4 людей.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Як відомо, один з працівників підприємства загинув на місці, ще вісім людей – отримали поранення середньої та легкої тяжкості. Чотирьох постраждалих сьогодні випишуть з лікарні.

На місці ураження виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Також вибуховою хвилею пошкоджено сім житлових будинків, офісне приміщення, ангар агропідприємства та чотири автомобілі.

Ракетна атака по Вознесенську 10 липня

Близько 15:30 по місту Вознесесньк російська армія нанесла ракетний удар по цивільному обʼєкту. Внаслідок російської атаки загинув чоловік, повідомлялось про сімох постраждалих.

Серед них зокрема був міський голова Вознесенська Євген Величко.

Наслідки удару по Вознесенську 10 липня, фото: Суспільне Миколаїв Наслідки удару по Вознесенську 10 липня, фото: Суспільне Миколаїв Наслідки удару по Вознесенську 10 липня, фото: Суспільне Миколаїв

Пізніше у ДСНС Миколаївської області показали наслідки удару та процес ліквідації вогню.

На момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.

Обстріли Миколаївщини 8 та 9 липня

Російська армія 8 липня завдала ракетних ударів по ряду українських міст: Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську, Краматорську та Словʼянську.

Крім того, обстріли фіксувались і на території Миколаївської області. Зокрема вдень близько 11:50 в області відпрацювала система ППО, яка знищила крилаті ракети. Через падіння уламків на відкритих територій сталось декілька пожеж.

Близько 14:25 вибухи чули жителі Вознесенського району. В цей час Повітряні сили повідомляли про рух ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку.

Пізніше Віталій Кім повідомив, що ворожа ракета влучила по території фермерського господарства. Постраждали двоє жителів, зокрема 5-річна дитина.

Загалом постраждали від російської атаки 8 липня усі чотири райони області.

У ніч на 9 липня російська армія вдарила балістичною ракетою по Баштанському району. Уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27-ми та 38-ми років. В ОВА повідомляють, що вони обоє госпіталізовані у стані середньої тяжкості.