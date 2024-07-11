Ракетний удар у місті Вознесенськ на Миколаївщині прийшовся по території місцевого підприємства. Наразі у лікарні з різним ступенем травматичності перебувають 4 людей.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Як відомо, один з працівників підприємства загинув на місці, ще вісім людей – отримали поранення середньої та легкої тяжкості. Чотирьох постраждалих сьогодні випишуть з лікарні.
На місці ураження виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Також вибуховою хвилею пошкоджено сім житлових будинків, офісне приміщення, ангар агропідприємства та чотири автомобілі.
Близько 15:30 по місту Вознесесньк російська армія нанесла ракетний удар по цивільному обʼєкту. Внаслідок російської атаки загинув чоловік, повідомлялось про сімох постраждалих.
Серед них зокрема був міський голова Вознесенська Євген Величко.
Пізніше у ДСНС Миколаївської області показали наслідки удару та процес ліквідації вогню.
На момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.
Російська армія 8 липня завдала ракетних ударів по ряду українських міст: Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську, Краматорську та Словʼянську.
Крім того, обстріли фіксувались і на території Миколаївської області. Зокрема вдень близько 11:50 в області відпрацювала система ППО, яка знищила крилаті ракети. Через падіння уламків на відкритих територій сталось декілька пожеж.
Близько 14:25 вибухи чули жителі Вознесенського району. В цей час Повітряні сили повідомляли про рух ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
Пізніше Віталій Кім повідомив, що ворожа ракета влучила по території фермерського господарства. Постраждали двоє жителів, зокрема 5-річна дитина.
Загалом постраждали від російської атаки 8 липня усі чотири райони області.
У ніч на 9 липня російська армія вдарила балістичною ракетою по Баштанському району. Уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27-ми та 38-ми років. В ОВА повідомляють, що вони обоє госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
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Ракетний удар у місті Вознесенськ на Миколаївщині прийшовся по території місцевого підприємства. Наразі у лікарні з різним ступенем травматичності перебувають 4 людей.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Як відомо, один з працівників підприємства загинув на місці, ще вісім людей – отримали поранення середньої та легкої тяжкості. Чотирьох постраждалих сьогодні випишуть з лікарні.
На місці ураження виникла пожежа складських приміщень, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Також вибуховою хвилею пошкоджено сім житлових будинків, офісне приміщення, ангар агропідприємства та чотири автомобілі.
Близько 15:30 по місту Вознесесньк російська армія нанесла ракетний удар по цивільному обʼєкту. Внаслідок російської атаки загинув чоловік, повідомлялось про сімох постраждалих.
Серед них зокрема був міський голова Вознесенська Євген Величко.
Пізніше у ДСНС Миколаївської області показали наслідки удару та процес ліквідації вогню.
На момент вибуху на території всієї Миколаївської області була оголошена повітряна тривога. У прес-службі повітряних сил ЗСУ також попереджали, що в регіоні зафіксували швидкісну ціль, що прямувала на Вознесенськ.
Російська армія 8 липня завдала ракетних ударів по ряду українських міст: Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську, Краматорську та Словʼянську.
Крім того, обстріли фіксувались і на території Миколаївської області. Зокрема вдень близько 11:50 в області відпрацювала система ППО, яка знищила крилаті ракети. Через падіння уламків на відкритих територій сталось декілька пожеж.
Близько 14:25 вибухи чули жителі Вознесенського району. В цей час Повітряні сили повідомляли про рух ракета на Миколаївщині у північно-західному напрямку.
Пізніше Віталій Кім повідомив, що ворожа ракета влучила по території фермерського господарства. Постраждали двоє жителів, зокрема 5-річна дитина.
Загалом постраждали від російської атаки 8 липня усі чотири райони області.
У ніч на 9 липня російська армія вдарила балістичною ракетою по Баштанському району. Уламкові поранення отримали працівники підприємства — чоловіки 27-ми та 38-ми років. В ОВА повідомляють, що вони обоє госпіталізовані у стані середньої тяжкості.