Аварійний стан дитячого майданчика у Миколаєві. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Миколаївці скаржаться на аварійний стан дитячого майданчика у мікрорайоні Матвіївка.

Про це написав житель мікрорайону Андрій Мороз у фейсбук-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Аварійний стан дитмайданчика у Миколаєві. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді» Аварійний стан дитмайданчика у Миколаєві. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді» Аварійний стан дитмайданчика у Миколаєві. Фото: фейсбук-група «Contact Center при Миколаївській міській раді»

Зазначається, що дитячий майданчик розташований по вулиці Силікатна, 129.

Чоловік також опублікував фотографії майданчика. На них видно, що дитячий майданчик давно не оновлювався, зокрема гойдалки-балансири без сидіння та зламана драбина на гірці з якої стирчать довгі цвяхи, через які діти можуть травмуватись.

Нагадаємо, влітку місцевий житель поскаржився на незадовільний стан дитячого майданчику у ДМ «Казка». Він звертався з проханням провести там ремонт та модернізацію, на що адміністрація «Казки» повідомила, що за результатами перевірки дитячий майданчик «є цілком безпечним» для відвідування дітей.

Згодом, його огородили обмежувальною стрічкою, а директорка «Казки», ще у липні сказала, що терміни ремонту дитячого майданчику невідомі, а виконуватимуться роботи коштом міського бюджету.

Лише через півроку після публікації «НикВести» директорка закладу заявила, що аварійний дитячий майданчик у містечку відремонтують.