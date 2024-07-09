Автобус у Миколаєві. Фото: «Миколаївпастранс»

Житель Миколаєва вдарив водія комунального автобусу «Миколаївпастранс» після того, як той не зміг знайти решту з 500 гривень за плату за проїзд пасажира в громадському транспорті.

Про це у коментарях «НикВести» розповіла прес-секретарка «Миколаївпастранс» Катерина Стоколяс.

Інцидент трапився зранку у понеділок 8 липня. У пресслужбі комунального підприємства опублікували відео, на якому видно як чоловік зайняв місце в пасажирському автобусі, а вже через одну зупинку вийшов з нього. В публікації зазначили, що чоловік «вдарив водія і розбив йому обличчя».

У коментарях журналісту «НикВести» прес-секретарка підприємства Катерина Стоколяс пояснила, що чоловік вдарив водія, через те, що в нього не було решти з 500 гривень.

— Зайшов пасажир, в нього було 500 гривень, а у водія не було решти, тому що це був перший ранковий рейд. Водій сказав про це і пасажир сів. Потім водій сказав, що безкоштовно не возить. В цей час автобус рухався, тобто він не став і не сказав «не буду їхати». Потім зупинку проїхав, пасажир встав, вдарив його і вийшов, — сказала Катерина Стоколяс.

Після інциденту, водій автобусу доїхав до кінцевої зупинки і завершив рейд.

— У водія сьогодні вихідний за графіком, почувається себе більш-менш нормально, — додала Катерина Стоколяс.

Речниця обласного управління поліції Миколаївської області Марина Калина розповіла журналісту, що 9 липня потерпілий написав заяву, що немає претензій до чоловіка, який його вдарив. Однак, кримінальне провадження по статті 125 Кримінального Кодексу України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень) все ж відкрили.

— В поліції можуть закрити справу, через те, що водій написав заяву. Але поки не встановлять особу — не закриватимуть і розберуться у всьому, — сказала Марина Калина.

Вона також додала, що миколаївці, які б могли впізнати чоловіка з відео на спецлінію 102 не зверталися.

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