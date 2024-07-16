Понад 50% українських школярів зазнають булінгу, фото з відкритих джерел

Булінгу хоча б раз у житті зазнали 51,3% учнів 5-9 класів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій. Дівчата стикалися з цим явищем частіше (55,9%), ніж хлопці (46,2%).

Про це повідомило Міністерство освіти і науки.

Згідно з результатами дослідження «Булінг та толерантність у закладах освіти після 24 лютого 2022 року», з початку повномасштабного вторгнення булінгу зазнали 24,7% учнів. Найвищий рівень булінгу зафіксовано в Києві — 33,7%, у той час як у сільській місцевості цей показник складає 25,3%.

Найпоширенішими видами булінгу є:

тиск щодо вибору друзів (25,9%);

поширення неправдивих чуток (24%);

образливі онлайн-повідомлення (21,4%);

принизливі коментарі про зовнішність (21,8%);

принизливі жарти (18,3%)

Основними причинами булінгу є:

зовнішність (28,7%);

особливості поведінки (22,6%);

світоглядні відмінності (21,5%);

уподобання чи хобі (18,7%);

мовні ознаки (8,3% для російської мови, 6,9% для української).

Відзначається, що 59,4% постраждалих від булінгу найчастіше зверталися по допомогу до батьків і вчителів. Причому дівчата це робили частіше (62,4%), ніж хлопці (55,8%). Зі збільшенням віку учнів частота звернень зменшувалася.

При цьому 19,6% опитаних школярів зазначили, що вчителі або інші дорослі, які були свідками булінгу, не вжили жодних заходів. А 14,7% респондентів зазначили, що до булінгу були залучені батьки однокласників.

Це репрезентативне дослідження, проведене з листопада 2023 до січня 2024 року, охопило 5576 учнів 5-9 класів з усіх регіонів України, за винятком тимчасово окупованих територій.

Коли відновлять офлайн-навчання в Миколаєві?

Миколаївські школярі від початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. У вересні 2022 року Миколаїв не зміг відновити очне навчання у школах через близькість до лінії фронту. Але згодом Херсон звільнили і у Миколаєві заговорили про відновлення очного навчання з вересня 2023 року. Однак тоді цього так і не відбулось. Увесь цей час міська влада за сприяння міжнародних донорів працювала над ремонтом шкільних укриттів і сьогодні знову озвучує плани відновити офлайн-навчання з вересня 2024 року.

Читайте статтю «НикВести» «Спроба друга. Чи вдасться цьогоріч відкрити школи Миколаєва офлайн?».

Сказати напевно, чи відкриють навчальні заклади для офлайн-навчання вже цього року — наразі неможливо. Остаточне рішення ухвалюватимуть на державному рівні. Для того, щоб отримати дозвіл на відкриття однієї школи потрібно пройти певну процедуру. Попередньо заклад має пройти перевірки Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держпродспоживслужби, які мають надати відповідні дозволи. Після цього спеціально створена комплексна комісія має перевірити навчальні заклади та надати зі свого боку власний висновок. А вже потім рішення про відкриття шкіл прийматиме або Миколаївська ОВА, або сама громада — залежно від нормативної бази.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснював, що облаштування укриттів у школах, які наразі ще не працюють, — важливо для безпеки дітей, адже місто досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою. А очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Наразі більше половини миколаївських школярів планують вчитися офлайн вже з вересня 2024 року — це понад 22 тисячі дітей.

Станом на червень 2024 року у миколаївських школах облаштували 22 укриття від початку повномасштабної війни. Наразі триває ремонт ще в 16 закладах освіти. Загалом на ремонт укриттів з міського бюджету за понад два роки виділили вже 19,5 мільйонів гривень.

Водночас у Миколаєві спостерігається відтік контингенту учнів. З початку повномасштабної війни учнівський контингент зменшився на 13,8% — до 6380 осіб. Через це, припускає віцемер Анатолій Петров, є ризик закриття більшої кількості шкіл за ту, яка очікується після завершення процесу реорганізації навчальних закладів міста.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У вересні 2023 року стало відомом, працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам у Миколаївській області. Переважно це школи Вознесенського та Первомайського районів. Водночас 94 школи працюють змішано: тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

У червні 2024 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім доручив готувати школи регіону до офлайн-навчання. Для цього у громадах області створять комісії, які займатимуться питанням належної підготовки до початку очного навчального процесу.

Загалом з вересня кількість шкіл, які працюватимуть офлайн в Миколаївській області, планують збільшити до 135, повідомила «НикВести» директорка департаменту освіти і науки Алла Веліховська. Це на 63 заклади більше, ніж у попередньому році.