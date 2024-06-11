В Баренцовому морі загорівся російський протичовновий корабель «Адмірал Левченко», двигун якого був виготовлений у Миколаєві.

Про це повідомив речник Військово-морський сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Через санкції країна не змогла його самостійно обслуговувати двигун корабля, це й спричинило пожежу. Судно загорілося під час навчання із сотнями людей на борту.

«Горить-палає техніка ворожа…Так буває, коли «свєрхдєржава» отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала.Щоб ви розуміли, там екіпажу кілька сотень. Не «масква» звісно, але теж непогано», — написам Дмитро Плетенчук.

Протичовновий корабель «Адмірал Левченко». Фото зі сторінки Дмитра Плетенчука

У своєму посту також він з гумором зауважив, щоб ворог продовжував допомагати Україні у знищенні своїх кораблів.

Нагадаємо, раніше унаслідок ракетного удару по керченському суднобудівному заводу «Залив» отримав ушкодження ворожий малий ракетний корабель «Аскольд».

Нещодавно, у травні у Миколаївському музеї суднобудування та флоту погасили поштову марку «русскій воєнний флот — до дна!», на якій зображені російські військові кораблі, знищені Силами оборони України.