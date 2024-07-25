Гроза в Миколаєві, фото: Максим Макаренко

До кінця доби 25 липня у Миколаєві та Миколаївській області очікується гроза.

Про це попереджає Миколаївський обласний Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують перший (жовтий) рівень небезпеки та зауважують, що така погода буде триматися до кінця доби.

Зазначається, що така погода триватиме до кінця дня 25 липня і протягом усього дня 26 липня.