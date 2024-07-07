На березі річки Південний Буг у мікрорайоні Матвіївка в Миколаєві зафіксовано масовий мор риби.
Про це повідомляють в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
5 липня спеціалісти екологічної інспекці разом з фахівцями Держпродспоживслужби та Держрибагенства виявили мор породи «Бичок» та мальків різних порід риб.
Відібрані проби з метою встановлення причини замору водних біоресурсів.
Раніше на Одещині у Хаджибейському лимані в районі села Паліївка зафіксували масовий мор риби. Фахівці відібрали проби води, щоб з’ясувати причини.
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На березі річки Південний Буг у мікрорайоні Матвіївка в Миколаєві зафіксовано масовий мор риби.
Про це повідомляють в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
5 липня спеціалісти екологічної інспекці разом з фахівцями Держпродспоживслужби та Держрибагенства виявили мор породи «Бичок» та мальків різних порід риб.
Відібрані проби з метою встановлення причини замору водних біоресурсів.
Раніше на Одещині у Хаджибейському лимані в районі села Паліївка зафіксували масовий мор риби. Фахівці відібрали проби води, щоб з’ясувати причини.