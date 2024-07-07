На березі річки Південний Буг у мікрорайоні Матвіївка в Миколаєві зафіксовано масовий мор риби.

Про це повідомляють в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

5 липня спеціалісти екологічної інспекці разом з фахівцями Держпродспоживслужби та Держрибагенства виявили мор породи «Бичок» та мальків різних порід риб.

Мор риби в Миколаєві, фото: Екоінспекція Мор риби в Миколаєві, фото: Екоінспекція Мор риби в Миколаєві, фото: Екоінспекція

Відібрані проби з метою встановлення причини замору водних біоресурсів.

Раніше на Одещині у Хаджибейському лимані в районі села Паліївка зафіксували масовий мор риби. Фахівці відібрали проби води, щоб з’ясувати причини.