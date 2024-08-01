У Центральному районі Херсону місцевий житель кинув гранату на майданчику біля магазину, де відпочивали люди.

Внаслідок чого одна людина загинула, а ще пʼятеро чоловіків отримали поранення, повідомила Національна поліція України.

Фото: Національна поліція України Фото: Національна поліція України

За словами начальника Херсонського районного управління поліції Олександра Рогожина, близько 19:20 правоохоронцям подзвонили й повідомили, що в мікрорайоні Північний на майданчику біля одного з магазинів стався вибух. Через це громадяни отримали поранення, а один чоловік загинув.

На місці поліцейські дізналися, що невідомий зайшов на майданчик, де відпочивали пʼятеро людей. Між відпочиваючими та незнайомцем виникло непорозуміння, після чого останній пішов, а за кілька хвилин повернувся і кинув гранату. Через вибух загинув 69-річний пенсіонер, а п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року отримали поранення різного ступеню тяжкості. Після цього підривник втік.

Оперативники встановили зловмисника за кілька хвилин і затримали його за місцем проживання. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець. Попередньо його звинувачують в умисному вбивстві (частина 3 статті 15, пункт 1, 5 частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України) та незаконному поводженню зі зброєю, боєприпасами чи вибухівкою (частина 1 статті 263 ККУ). Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові за цими статтями, — довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 22 квітня в мікрорайоні Намив в руках у чоловіка здетонував невідомий предмет, ймовірно граната. З місця події травмованого забрала швидка.