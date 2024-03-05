У компанії Meta пояснили причини масштабного збою у Facebook й Instagram. Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 5 березня, збій роботи соціальних мереж Facebook та Instagram стався через технічну проблему.

Про це повідомив прессекретарь компанії Meta Енді Стоун.

«Через технічну проблему у людей виникли труднощі з доступом до деяких наших послуг сьогодні», – написав Енді Стоун.

Він додав, що компанія Meta вже вирішила цю проблему.

«Приносимо вибачення за завдані незручності», – додав Енді Стоун.

Раніше повідомлялось, що у Facebook та Instagram стався збій.

Платформа Downdetector, яка у реальному часі відстежує стан різних сайтів і сервісів, зафіксувала збій у роботі Facebook та Instagram близько 17:20.

Збій у двох соціальних мережах компанії META однаковий: авторизовані користувачі опинилися поза своїми акаунтами та не можуть знову зайти.

О 19:00 у деяких користувачів вже запрацював Facebook та Instagram.

Нагадаємо, попередній масштабний збій у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався у жовтні 2021 року. Причини збою не повідомлялися. Засновник компанії Meta Марк Цукерберг втратив $6,6 млрд на тлі збою у роботі сервісів компанії.

Нагадаємо, що Євросоюз визнав соціальну мережу X (Twitter) найбільшим джерелом поширення дезінформації. У зв’язку з цим віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова закликала соціальну мережу посилити пильність в боротьбі з російською дезінформацією напередодні виборів у США та ЄС.