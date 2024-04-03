Миколаївська астрономічна обсерваторія, фото з відкритих джерел

В рамках модернізації мережі закладів вищої освіти та наукових установ Кабінет міністрів ухвалив рішення приєднати Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія» до Головної астрономічної обсерваторії НАН України.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Рішення про приєднання Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія» до Головної астрономічної обсерваторії НАН України пояснюють тим, що такий крок дозволить розвинути інститут.

«Приєднання дозволить розвинути інститут — збільшити спроможності залучення додаткового фінансування для досліджень, посилити кадровий потенціал та розширити матеріально-технічну базу», – повідомив Оксен Лісовий.

Зокрема, це сприятиме збільшенню спроможності залучення додаткового фінансування для досліджень, посиленню кадрового потенціалу та розширенню матеріально-технічної бази.

Також у МОН повідомили, що наразі Миколаївська астрономічна обсерваторія активно співпрацює у заповненні міжнародних астрономічних баз даних, в програмах підтримки земних аспектів космічних місій, а також у виконанні цільових комплексних програм космічних досліджень НАН України та Державного космічного агентства України.

Нагадаємо, Миколаївська астрономічна обсерваторія – одна із найстаріших обсерваторій Східної Європи, заснована у 1821 році як морська обсерваторія з метою забезпечення Чорноморського флоту часом, картами та навчання морських офіцерів астрономічним методам орієнтування.

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році». Так, відзначатиметься 200 років із часу заснування Миколаївської астрономічної обсерваторії (нині – науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія»).

Також Миколаївська обсерваторія включена до попереднього списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО від України.