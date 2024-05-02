Патрульні вилучили у чоловіка ручні гранати. Фото: патрульна поліція Миколаївської області

У Миколаєві патрульні затримали чоловіка в якого виявили предмети, схожі на ручні гранати.

Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.

Як зазначають у відомстві, під час патрулювання Центрального району міста, поліцейські отримали повідомлення від місцевої жительки про те, що в речах чоловіка вона помітила небезпечні предмети.

«Прибувши за вказаною адресою, патрульні дійсно виявили 2 предмети, схожі на ручні гранати. Інспектори розшукали та затримали громадянина, а на місце події викликали слідчих для встановлення всіх обставин справи», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Первомайщині поліцейські викрили чоловіка на незаконному продажу та зберіганні боєприпасів. У нього вдома знайшли понад сотню набоїв до автоматичної зброї.