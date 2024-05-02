У Миколаєві патрульні затримали чоловіка в якого виявили предмети, схожі на ручні гранати.
Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.
Як зазначають у відомстві, під час патрулювання Центрального району міста, поліцейські отримали повідомлення від місцевої жительки про те, що в речах чоловіка вона помітила небезпечні предмети.
«Прибувши за вказаною адресою, патрульні дійсно виявили 2 предмети, схожі на ручні гранати. Інспектори розшукали та затримали громадянина, а на місце події викликали слідчих для встановлення всіх обставин справи», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Первомайщині поліцейські викрили чоловіка на незаконному продажу та зберіганні боєприпасів. У нього вдома знайшли понад сотню набоїв до автоматичної зброї.
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У Миколаєві патрульні затримали чоловіка в якого виявили предмети, схожі на ручні гранати.
Про це повідомляє патрульна поліція Миколаївської області.
Як зазначають у відомстві, під час патрулювання Центрального району міста, поліцейські отримали повідомлення від місцевої жительки про те, що в речах чоловіка вона помітила небезпечні предмети.
«Прибувши за вказаною адресою, патрульні дійсно виявили 2 предмети, схожі на ручні гранати. Інспектори розшукали та затримали громадянина, а на місце події викликали слідчих для встановлення всіх обставин справи», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Первомайщині поліцейські викрили чоловіка на незаконному продажу та зберіганні боєприпасів. У нього вдома знайшли понад сотню набоїв до автоматичної зброї.