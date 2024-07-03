На Миколаївщині викрили незаконний цех з виробництва приправ та кави. Фото: Нацполіція.

У Миколаївській та Київській областях викрили мережу підпільних цехів, де порушники налагодили незаконне виробництво приправ та кави відомих марок без дозволу.

Про це повідомляє ГУ Нацполіція у Миколаївській області.

За даними поліції, виробництво знаходилося в орендованих приміщеннях в Бориспільському районі Київської області та Первомайському районі Миколаївської області.

«Там зловмисники встановили виробничі лінії та налагодили повний технологічний процес: від виготовлення сипучих харчових товарів до їх пакування в ємності з маркуванням розповсюджених на полицях магазинів спецій та кавового напою», — сказано в повідомленні.

Правоохоронці провели десять обшуків у приміщеннях, де виготовляли та зберігали продукцію, а також за місцями проживання та в авто підозрювнних. В результаті, поліцейські вилучили дві лінії для виробництва «товару», обладнання для його фасування, 15 мішків із 400 кілограмів харчових спецій, кілька сотень готових до продажу упаковок продукції, 5000 пустих пакувань відомих брендів, майже 15 тонн промислової солі та автомобіль за допомогою якого перевозили готову продукцію. Також серед іншого правоохоронці виявили зразки етикеток різних торговельних марок, комп’ютерну техніку, поштові чеки, близько 100 000 грн, поштові чеки та «чорнові» записи.

На Миколаївщині викрили незаконний цех з виробництва приправ та кави. Фото: Нацполіція. На Миколаївщині викрили незаконний цех з виробництва приправ та кави. Фото: Нацполіція. На Миколаївщині викрили незаконний цех з виробництва приправ та кави. Фото: Нацполіція.

Загальна вартість вилученого майна становить близько 3 мільйона гривень.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтями 229 та 176 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють канали постачання продукції та осіб, які причетні до незаконної діяльності. Також вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Нагадаємо, як у Миколаївському районі поліцейські затримали двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні фермерського господарства у селі Широківської громади. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.