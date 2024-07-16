До кінця доби 16 липня у Миколаєві та Миколаївській області очікується гроза.
Про це попереджає Миколаївський обласний Гідрометцентр.
Синоптики прогнозують перший (жовтий) рівень небезпеки.
Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.
Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.
Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.
3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометру показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.
Днями миколаївські синоптики попередили, що аномальна спека у місті та області протримається ще два тижні.
|
Скорочення поліклінік у Миколаєві: логіка вийшла з чатуОлег Деренюга
|
|
Водоканал, у вас є в керівництві притомні люди?Геннадій Задирко
|
|
Як медіа Миколаєва впливають на місцеву владу та «формують настрої» в громадіКатерина Середа
|
До кінця доби 16 липня у Миколаєві та Миколаївській області очікується гроза.
Про це попереджає Миколаївський обласний Гідрометцентр.
Синоптики прогнозують перший (жовтий) рівень небезпеки.
Аномально високі температурні показники спостерігались в більшості областей України з початку квітня.
Тоді, за даними Укргідрометцентру, повітря на Миколаївщині прогрілося до 27 градусів тепла.
Хоч весною метеорологи Миколаївського гідрометцентру прогнозували, що літо 2024 року у регіоні буде традиційним, а відхилень від меж звичайних показників не очікується, вже в червні спека почала бити всі температурні рекорди.
3 червня температура у Миколаєві наблизилася до абсолютного максимуму за останні 30 років, досягнувши 33 градуси за Цельсієм. Новий рекорд Миколаїв встановив 10 липня — стовпчик термометру показав +40,5°С, 11 липня температура трималась на рівні 40,2°С.
Днями миколаївські синоптики попередили, що аномальна спека у місті та області протримається ще два тижні.