Житель Миколаєва підозрюється у заволодінні землі на 4,3 га, фото з відкритих джерел

Миколаївська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо жителя Миколаївського району, який зайняв земельну ділянку лісового фонду площею понад 4,3 гектара.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік без дозвільних документів самовільно зайняв земельну ділянку, яка перебуває у постійному користуванні державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», внаслідок чого завдав державі збитків на загальну суму понад 350 тисяч гривень.

За скоєне правопорушення чоловіку загрожує покарання у вигляді арешту терміном до шести місяців.

Нагадаємо, що нещодавно миколаївська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути Новоодеській територіальній громаді земельну ділянку водного фонду площею понад 150 гектарів вартістю 1,4 мільярда гривень.

Раніше, миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.

До того ж, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.