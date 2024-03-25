У Миколаєві відбулася благодійна акція з прилаштування собак. Фото: Діана Шликова, «НикВести»

Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування собак та котів, яка відбудеться 31 березня.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської міської ради.

Організовує виставку комунальне підприємство «Центр захисту тварин». Захід заплановано на неділю, 31 березня. Початок о 12:00.

«Приходьте у Каштановий сквер та обирайте чотирилапого друга», — закликають містян у міськраді.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у місті часто. Так, 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів. Крім того, 24 грудня 2023 року, новий дім знайшли для 16 песиків.

Нагадаємо, що за даними миколаївського «Центру захисту тварин», з початку року по листопад прилаштовано 436 тварин підібраних з вулиць.

Раніше повідомлялося, що у Каштановому сквері 18 лютого відбулась виставка-прилаштування безпритульних собак. Захід організувала команда волонтерів «Друзі поруч».