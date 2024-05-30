Партизани смертельно отруїли чотирьох окупантів у Маріуполі. Фото: 1ZOOM

Партизанський рух «АТЕШ» повідомив, що у Маріполі смертельно отруїлися алкоголем чотири окупанти, що працювали в так званому «Приморському районному відділі МВД ДНР».

Серед них двоє офіцерів, йдеться у дописі.

«Через депресію на тлі великих втрат і постійного страху прильоту окупанти почали ще більш старанно вживати алкогольні напої, переважно місцевого виробництва, які їм передають як «гуманітарну допомогу». Завдяки їхній любові до горілки нам вдалося скоротити чисельність рашистів у місті на 4 особи, включаючи кількох офіцерів», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Маріуполі зафіксували пересування російської військової техніки та бетонних блоків для укріплення лінії фронту.