Дрон-камікадзе Shahed-136. Фото ілюстративне

Російські війська завдали удару безпілотником по мешканцю селища Антонівка на Херсонщині. Чоловіка госпіталізували.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік, який знаходився на вулиці.

«Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Нещодавно російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку в Нововоронцовці, що на Херсонщині.

Нагадаємо, що у Херсонській області в результаті обстрілів 26 червня одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.