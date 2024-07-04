Російські війська завдали удару безпілотником по мешканцю селища Антонівка на Херсонщині. Чоловіка госпіталізували.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Зазначається, що під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік, який знаходився на вулиці.
«Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.
Нещодавно російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку в Нововоронцовці, що на Херсонщині.
Нагадаємо, що у Херсонській області в результаті обстрілів 26 червня одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.
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Російські війська завдали удару безпілотником по мешканцю селища Антонівка на Херсонщині. Чоловіка госпіталізували.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Зазначається, що під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік, який знаходився на вулиці.
«Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ніг. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.
Нещодавно російські війська атакували FPV-дроном цивільну автівку в Нововоронцовці, що на Херсонщині.
Нагадаємо, що у Херсонській області в результаті обстрілів 26 червня одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.