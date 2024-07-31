Протягом доби, 30 липня, вогнеборці загасили 23 пожежі у Миколаєві та області, загальною площею понад 40 гектарів.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, горіла суха трава, чагарники, очерет, пожнивні залишки, які провокували самі ж мешканці своїми необачними та необережними діями.
Пожежі приборкано у Снігурівській, Вільнозапорізькій, Казанківській, Березнегуватській, Новобузькій, Софіївській територіальних громадах Баштанського району; Галицинівській, Веснянській, Костянтинівській, Нечаянській, Степівській, Ольшанській, Шевченківській, Чорноморській, Березанській, Мішково-Погорілівській ТГ Миколаївського району; Южноукраїнській, Прибузькій, Прибужанівській ТГ Вознесенського району; Кривоозерській, Первомайській ТГ Первомайського району та у самому м. Миколаєві.
Також вдалось врятувати житло та майно громадян, яке було близько від епіцентру пожеж.
Загалом від ДСНС працювали 170 вогнеборців та 44 одиниці техніки.
Нагадаємо, 29 липня, вогнеборці 41 раз залучались до гасіння пожеж у Миколаєві та області. В екосистемах виникло 36 пожеж в усіх районах Миколаївщини.
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Протягом доби, 30 липня, вогнеборці загасили 23 пожежі у Миколаєві та області, загальною площею понад 40 гектарів.
Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, горіла суха трава, чагарники, очерет, пожнивні залишки, які провокували самі ж мешканці своїми необачними та необережними діями.
Пожежі приборкано у Снігурівській, Вільнозапорізькій, Казанківській, Березнегуватській, Новобузькій, Софіївській територіальних громадах Баштанського району; Галицинівській, Веснянській, Костянтинівській, Нечаянській, Степівській, Ольшанській, Шевченківській, Чорноморській, Березанській, Мішково-Погорілівській ТГ Миколаївського району; Южноукраїнській, Прибузькій, Прибужанівській ТГ Вознесенського району; Кривоозерській, Первомайській ТГ Первомайського району та у самому м. Миколаєві.
Також вдалось врятувати житло та майно громадян, яке було близько від епіцентру пожеж.
Загалом від ДСНС працювали 170 вогнеборців та 44 одиниці техніки.
Нагадаємо, 29 липня, вогнеборці 41 раз залучались до гасіння пожеж у Миколаєві та області. В екосистемах виникло 36 пожеж в усіх районах Миколаївщини.