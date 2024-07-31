Пожежі на Миколаївщині 30 липня. Фото: ДСНС

Протягом доби, 30 липня, вогнеборці загасили 23 пожежі у Миколаєві та області, загальною площею понад 40 гектарів.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, горіла суха трава, чагарники, очерет, пожнивні залишки, які провокували самі ж мешканці своїми необачними та необережними діями.

Пожежі приборкано у Снігурівській, Вільнозапорізькій, Казанківській, Березнегуватській, Новобузькій, Софіївській територіальних громадах Баштанського району; Галицинівській, Веснянській, Костянтинівській, Нечаянській, Степівській, Ольшанській, Шевченківській, Чорноморській, Березанській, Мішково-Погорілівській ТГ Миколаївського району; Южноукраїнській, Прибузькій, Прибужанівській ТГ Вознесенського району; Кривоозерській, Первомайській ТГ Первомайського району та у самому м. Миколаєві.

Пожежі на Миколаївщині 30 липня. Фото: ДСНС

Також вдалось врятувати житло та майно громадян, яке було близько від епіцентру пожеж.

Загалом від ДСНС працювали 170 вогнеборців та 44 одиниці техніки.

Пожежі на Миколаївщині 30 липня. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині 30 липня. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині 30 липня. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині 30 липня. Фото: ДСНС

Пожежі на Миколаївщині 30 липня. Фото: ДСНС Пожежі на Миколаївщині 30 липня. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 29 липня, вогнеборці 41 раз залучались до гасіння пожеж у Миколаєві та області. В екосистемах виникло 36 пожеж в усіх районах Миколаївщини.