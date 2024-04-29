В Євпаторії на території тимчасово окупованого Криму росіяни знищили унікальну мозаїку «Гуцульський танок».

Про це пише Кримськотатарський Ресурсний Центр.

На фасаді колишнього пансіонату «Роднічок» забудовник зруйнував унікальне мозаїчне панно «Гуцульський танок». Територія «розчищається» під забудову багатоповерховим житлом.

«Раніше кримчани намагалися достукатися до окупаційної влади та зберегти мозаїку, у тому числі, зверталися до «голови Криму», Аксьонова. Активісти наголошували на цінності монументального рельєфно-мозаїчного панно, а також на важливості збереження його для історії та нащадків. Небайдужим людям також вдалося знайти фахівців з мозаїк, які на волонтерських засадах готові були демонтувати панно, також домовилися про місце його зберігання до встановлення на новому місці. На жаль, звернення активістів не вплинули на знищення мозаїчного панно», — йдеться у повідомленні.