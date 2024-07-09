Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ публікує фото уламків ракети і стверджує, що на території лікарні знайшли:
Пресслужба СБУ підтверджує, що удар російської армії по лікарні був цілеспрямований. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео та фотоматеріалів.
Нагадаємо, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Також під час рятувально-пошукової операції під з-під завалів дитячої лікарні «Охматдит» рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.
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Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ публікує фото уламків ракети і стверджує, що на території лікарні знайшли:
Пресслужба СБУ підтверджує, що удар російської армії по лікарні був цілеспрямований. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео та фотоматеріалів.
Нагадаємо, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».
Також під час рятувально-пошукової операції під з-під завалів дитячої лікарні «Охматдит» рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.