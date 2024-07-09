Наслідки удару по столичній лікарні «Охматдит» 8 липня. Фото: Сергій Мельниченко для «НикВести»

Дитячу лікарню «Охматдит» у Києві зруйнувала російська крилата ракета Х-101, запущена бомбардувальником під час масованої ракетної атаки на Україну.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ публікує фото уламків ракети і стверджує, що на території лікарні знайшли:

уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-10;

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного та серійного номерів.

Уламки крилатої ракети Х-101. Фото: СБУ

Уламки крилатої ракети Х-101. Фото: СБУ

Уламки крилатої ракети Х-101. Фото: СБУ

Уламки крилатої ракети Х-101. Фото: СБУ

Уламки крилатої ракети Х-101. Фото: СБУ

Пресслужба СБУ підтверджує, що удар російської армії по лікарні був цілеспрямований. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео та фотоматеріалів.

Нагадаємо, що Росія в понеділок, 8 червня, атакувала Київ — зафіксовано влучення ракети у приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Також під час рятувально-пошукової операції під з-під завалів дитячої лікарні «Охматдит» рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.