Російська армія від початку повномасштабної війни в Україні вбили 551 дитину і ще щонайменше 1366 дітям завдали поранень.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«Більше ніж 1919 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 4 червня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 551 дитина загинула та понад 1366 отримали поранення різного ступеня тяжкості»,— йдеться у повідомленні.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області — 536, Харківській — 389, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 143, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 107.
Раніше повідомлялося, що росіяни розстріляли сім'ю з двома дітьми в окупованому РФ селищі Камиш-Зоря Запорізької області.
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Російська армія від початку повномасштабної війни в Україні вбили 551 дитину і ще щонайменше 1366 дітям завдали поранень.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«Більше ніж 1919 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 4 червня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 551 дитина загинула та понад 1366 отримали поранення різного ступеня тяжкості»,— йдеться у повідомленні.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області — 536, Харківській — 389, Херсонській — 152, Дніпропетровській — 143, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 107.
Раніше повідомлялося, що росіяни розстріляли сім'ю з двома дітьми в окупованому РФ селищі Камиш-Зоря Запорізької області.
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