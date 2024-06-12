Затримання ймовірної коригувальниці. Фото: СБУ.

Служба безпеки затримала жінку, яку підозрюють у коригуванні ракетно-бомбових ударів по Харкову. Нею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними спецслужби, жінка намагалася встановити і передати РФ дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців Харкова. Вона також збирала інформацію про наслідки російських повітряних атак.

Для отримання розвідданих жінка об’їжджала територію міста та таємно збирала дані під час побутових розмов зі знайомими. Отриману інформацію вона надсилала в російський Telegram-канал.

«Росіяни використовували це для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову, із застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб», — додали в пресслужбі.

Співробітники СБУ встановили особу жінки та затримали її. У неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами.

За даними слідства, зрадниця вийшла на ворожий Telegram-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), частина 1 та частини 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, як в Харкові близько години тривала операція з порятунку 77-річного чоловіка, який опинився під завалами власного будинку внаслідок російського удару. Однак чоловік помер у лікарні.