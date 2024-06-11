На Миколаївщині на ходу спалахнув автомобіль. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Вранці 11 червня у селі Кінецьпіль Первомайської територіальної громади на Миколаївщині, під час руху загорівся автомобіль Chevrolet Lacetti.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що вогнеборці 23 державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно прибули на місце, ліквідували пожежу площею 4 квадратних метрів.

Наразі причина займання встановлюється.

Нагадаємо, у Миколаївській області за добу, сталося 17 пожеж в природних екосистемах загальної площею понад 16 гектарів.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.