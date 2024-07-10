Евакуація дітей / Ілюстративне фото

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 8 дітей, яких вивезла РФ.

Про це повідомив очільник громадської організації Save Ukraine Микола Кулеба.

Зазначається, що на вільну територію України вдалося вивезти дітей віком від 7 до 17 років, що перебували на захоплених Росією частинах Херсонщини та Донеччини.

Як розповів Микола Кулеба, для одного з хлопців, якого вдалося повернути, — Сергія — це була вже друга спроба виїхати з окупації. А на кордоні окупанти погрожували йому тюрмою.

Іншій дівчині, Мирославі, росіяни погрожували пістолетом на кордоні, аби вона пішла на допит.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення організація Save Ukraine повернула на вільну територію України 405 дітей.

Нагадаємо, що станом на грудень 2023 року, приблизно 4 тисячі прийомних дітей опинилися на тимчасово окупованій території або були депортовані на територію РФ.

Раніше повідомлялось, Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей Росією та необхідність їхнього якнайскорішого повернення додому.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій закликала європейський політикум докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей, а також допомагати всім дітям, які є жертвами цієї війни.

Віцепрезидент Європейського парламенту Роберт Зіле заявив, що русифікація, яка відбувалась за радянських часів, була не настільки жахливою, як та, яку здійснюють нині російський і білоруський режими, примусово забираючи дітей з українських родин і знищуючи їхнє коріння.