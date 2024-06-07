Потяг «Укрзалізниця», фото з відкритих джерел

Російська армія випустила 118 ракет по гідроелектростанціях з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота в ефірі «Суспільного», пише Укрінформ.

«Ми втратили близько 45% своїх гідроелектростанцій через постійні обстріли росіян. Ми практично втратили ДніпроГЕС», — заявив Ігоря Сирота.

За оцінкою очільника компанії, реакція міжнародної спільноти на ці удари була надто млявою.

Через підрив Каховського гідровузла збитки сягнули 2,5 мільярдів євро, а загальні збитки від російських атак — понад 3 мільярди євро.

Нагадаємо, за 11 місяців війни російська агресія завдала збитків довкіллю України на суму понад 1 трильйон 743 мільярди гривень.

Раніше повідомлялося, що через повномасштабне вторгнення РФ «Укрзалізниця» закінчила 2022 рік з чистим збитком майже 11 мільярдів гривень.