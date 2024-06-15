Демонтаж пам’ятника Катерині ІІ в Одесі, 29 грудня, 2023 року. Фото: Суспільне Одеса

В Одесі планують розпиляти пам'ятники Катерині II та Олександру Суворову на пам'ятні коїни для воїнів та волонтерів.

Про це розповів голова південного міжрегіонального відділу Інституту нацпам'яті Сергій Гуцалюк «Думській».

За його словами, ідея створення виникла після звернень Veterans HUB ODESA військовослужбовців, які захищають країну на фронті.

Зазначається, що пам’ятні коїни мають стати символом майбутньої перемоги над окупантом і пам’яті про боротьбу. Такі сувеніри отримають кожен одесит-воїн та одесит-волонтер.

Спільно з керівником Veterans HUB ODESA Олександром Голопотелюком було вирішено оголосити конкурс на найкращий макет і дизайн такого коїна.

«Наразі ми перебуваємо на етапі збору пропозицій щодо макета пам'ятного коїна. Звертаємося до геральдистів, одеських дизайнерів, художників і просто небайдужих, кому це цікаво — беріть участь. Наступним етапом будемо шукати кошти або партнерів для виготовлення цих коїнів. Упевнений, що міська влада теж має бути в цьому зацікавлена», — сказав Сергій Гуцалюк.

Нагадаємо, що в яхт-клубі Миколаєва, де з п’єдесталу демонтували погруддя Григорія Потьомкіна, встановили вазон з рослиною.

Також повідомлялося, що влада Миколаєва планує демонтувати пам’ятник комунарам та встановити його в музеї.