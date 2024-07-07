У ніч на 7 липня протиповітряна оборона знищила всі 13 ударних дронів, які росіяни запускали по Україні.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Дрони запускали з Курської області в Росії. Звідти також вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М».
Повітряну атаку відбили зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони та засоби РЕБ Повітряних сил. «Шахеди» вдалося збити в Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Зазначимо, що впродовж доби обстрілів Миколаївської області не зафіксовано, про що повідомили у Миколаївській ОВА.
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У ніч на 7 липня протиповітряна оборона знищила всі 13 ударних дронів, які росіяни запускали по Україні.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Дрони запускали з Курської області в Росії. Звідти також вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М».
Повітряну атаку відбили зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони та засоби РЕБ Повітряних сил. «Шахеди» вдалося збити в Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Зазначимо, що впродовж доби обстрілів Миколаївської області не зафіксовано, про що повідомили у Миколаївській ОВА.