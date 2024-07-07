Над Україною вночі знищили 13 дронів, фото з відкритих джерел

У ніч на 7 липня протиповітряна оборона знищила всі 13 ударних дронів, які росіяни запускали по Україні.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Дрони запускали з Курської області в Росії. Звідти також вдарили двома балістичними ракетами «Іскандер-М».

Повітряну атаку відбили зенітні ракетні підрозділи, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони та засоби РЕБ Повітряних сил. «Шахеди» вдалося збити в Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Зазначимо, що впродовж доби обстрілів Миколаївської області не зафіксовано, про що повідомили у Миколаївській ОВА.