Проспект Центральний у Миколаєві. Фото з відритих джерел

Виконувачка обов'язків начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій громадськості Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Іваненко заявила, що міська рада тягнула процес перейменування вулиць міста, тому тепер за це відповідальна ОВА.

Про це вона повідомила у коментарі Суспільному.

Слід зазначити, що процесом перейменування вулиць займалась топонімічна комісія Миколаївської міської ради. Дедлайн для місцевих рад був встановлений до 27 січня 2024 року. Однак Миколаїв за цей період не встиг прийняти відповідного рішення. Відповідно до закону, наразі це право перейшло до голови обласної військової адміністрації.

«Місто вже в останні дні повноважень, вони тягли-тягли і потім вирішили проводити громадські обговорення тоді, коли вже фактично вони не мали змогу ухвалити будь-яке рішення. Щоб усі розуміли, що ми (ОВА, – прим.) мали можливість оголосити повністю самі, усі громадські обговорення, і працювати, і напрацьовувати ці назви. Але ми пішли назустріч Миколаївській міській раді і дочекалися їхні пропозиції», – розповіла Олена Іваненко.

Крім того, нещодавно начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що міська рада переклала на нього відповідальність за перейменування вулиць міста. Віталій Кім зокрема підкреслив, що тепер назви вулиць будуть змінені так, як він вважає за потрібне.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.

Також читайте статтю «НикВести» — «Перейменування вулиць Миколаєва: хто, як та чому це робить? Пояснюємо».