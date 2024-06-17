Наслідки авіаудару РФ по Золочеву Харківської області, 1 травня 2024 року. Фото: Суспільне Харків

У ніч проти 17 червня російські війська завдали удару по Харкову, влучивши в заклад дитячого відпочинку.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Зазначається, ворог атакував =керованими авіаційними бомбами Шевченківський район міста. У закладі дитячого відпочинку внаслідок обстрілу зруйнований один з корпусів.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів 16 червня в Херсонській області поранень зазнали двоє людей.