У ніч проти 17 червня російські війська завдали удару по Харкову, влучивши в заклад дитячого відпочинку.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Зазначається, ворог атакував =керованими авіаційними бомбами Шевченківський район міста. У закладі дитячого відпочинку внаслідок обстрілу зруйнований один з корпусів.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів 16 червня в Херсонській області поранень зазнали двоє людей.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У ніч проти 17 червня російські війська завдали удару по Харкову, влучивши в заклад дитячого відпочинку.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Зазначається, ворог атакував =керованими авіаційними бомбами Шевченківський район міста. У закладі дитячого відпочинку внаслідок обстрілу зруйнований один з корпусів.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів 16 червня в Херсонській області поранень зазнали двоє людей.