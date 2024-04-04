У Миколаївській області інспектори викрили «чорного» лісоруба. Чоловік незаконно вирубав 88 дерев.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Зазначається, що під час проведення природоохоронних заходів, у захисному насадженні вздовж автомобільної дороги Н-11, у напрямку села Михайло-Ларине на Миколаївщині встановлено факт незаконної порубки дерев порід «Клен», «Дуб», «Яблуня», «Акація», «Персик», «Абрикоса» діаметрами від 10 до 36 см, без дозвільних документів.

Загальний розмір шкоди, заподіяної внаслідок незаконної порубки дерев, становить понад 85 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 246 ККУ.

Нагадаємо, що у середу, 6 грудня, на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині екологічні збитки внаслідок незаконної вирубки дерев склали 1 мільйон 812 тисяч 746 гривень.

Раніше на Миколаївщині викрили «чорних лісорубів», що завдали шкоди довкіллю на понад 500 тисяч гривень.

Перед тим повідомлялося, що жителя Первомайського району судитимуть за незаконну порубку дерев на землях природно-заповідного фонду на території парту «Бузький Гард».

До того ж, житель Миколаївської області незаконно вирубав два дерева породи «Акація біла».