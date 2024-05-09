Сергій Рудь, фото: Управління державної охорони України

Сьогодні, 9 травня, президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України.

Про це йдеться в наказі №317/2024 на сайті Офісу президента.

Причини звільнення посадовця не вказуються.

«Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України», — йдеться в указі.

Сергій Рудь очолював Управління державної охорони з жовтня 2019 року. До цього він обіймав в УДО посаду заступника начальника Служби безпеки президента України.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка та очільника розвідки Кирила Буданова.

В відомстві додали, що організацію теракту курували співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби: ⁠Максим Мішустін, ⁠Дмитро Перлін та ⁠Олексій Корнєв.

Зокрема, за даними СБУ, Дмитро Перлін у січні 2022 року став куратором «кротів», які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними «опікувався» його колега Олексій Корнєв.

Перед початком повномасштабної війни Олексій Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів, йдеться в повідомленні.